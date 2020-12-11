唯一源於日本的全球支付品牌JCB，以獨特的品牌價值深耕台灣市場多年，今日宣布在台發卡數突破500萬卡，感謝廣大卡友的高度支持，2021年度JCB持卡人專屬服務除了維持目前在業界廣受歡迎的最高規格服務內容，同時新增多項國內服務，與全民疫起強化生活好康。

體貼持卡人完善旅途便利性與舒適性，延續貴賓機場接送服務，凡刷卡購買國際機票或海外旅遊團費總金額八成以上並預約成功後，可享Mercedes-Benz、Lexus或同級尊榮車款的國際機場免費接機或送機一次(每月限155趟)；免費機場貴賓室候機服務，至指定活動網頁登錄成功後，憑序號即可免費享有3小時使用桃園國際機場環亞機場貴賓室的尊榮禮遇(每月限140名)。

滿足持卡人的饕客味蕾，JCB精心挑選五星等級飯店晚宴，憑卡依指定管道預約成功，即可享平日台北寒舍艾美酒店、台北老爺大酒店、台北喜來登大飯店、台北國賓大飯店、台中林酒店、高雄國賓大飯店、高雄林皇宮等之指定餐廳晚餐「兩人同行一人免費」優惠(每週限60組，限平日)，盡享一加一的極緻美饌，好友歡聚更盡興。

貼心的機場接送服務，凡購買國際機票或海外旅遊團費單筆滿NT$30,000元，並依活動辦法預約成功，即享指定國際機場接送去程或回程1次免費優惠 (每月限1750趟)。

晶緻五星饗宴，透過指定管道預約成功，享全台超過十間指定五星級飯店平日下午茶買一送一優惠(每週限360組)，配合有台北老爺酒店、新竹老爺酒店Le Café、台北美福大飯店彩匯自助餐廳、台北寒舍艾美酒店探索廚房、台北喜來登大飯店十二廚、台北晶華酒店栢麗廳、漢來大飯店漢來海港餐廳、高雄國賓大飯店i River牛排海鮮自助餐廳、高雄麗尊酒店艾可柏菲自助料理等精選五星級飯店指定餐廳午茶時段。

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