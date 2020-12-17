旅夯的「主題房」大戰愈演愈烈，台南大員皇冠假日酒店繼暑假期間推出「鋼鐵機器人主題房」親子家庭房之後，再度於歲末的12月，取得汪來汪趣_wdog授權，並獨家合作推出「法鬥主題房」等雙人陽台房招攬客群；而早祭出全台唯一卡通頻道Cartoon Network聯名旅宿的HOTEL COZZI和逸飯店．台南西門館，除早以知名卡通人物作為主題房元素，再運用「探險活寶」、「飛天小女警」及「熊熊遇見你」，於該飯店內打造最可愛聖誕樹，全樹使用逾160隻布偶，期成為大小網美們最愛的打卡拍照點。

台南大員皇冠假日酒店繼推出「鋼鐵機器人主題房」之後，再於該酒店八、九、十、十一樓層內，分別再設計「法鬥主題房」，共有4間風格各異，營造出不同的趣味的十二坪雙人房，包括台南景點主題房、蘭花主題房、運動主題房，名畫主題房等。希望吸引情侶或閨蜜，還是喜歡插畫童趣設計的人，入住萌系法鬥主題房，每日限量4間房。

大員皇冠假日酒店指出，國旅商機強強滾，此次看準年輕族群IG打卡熱潮，主力訴求時尚設計風格，酒店與汪來汪趣_wdog獨家合作推出每日限量4間的「法鬥主題房」雙人陽台房，每間客房佈置從迎賓入口處、客房、浴室到廁所等，處處充滿逗趣、可愛與搞怪，每房5,180元起，含兩客早餐、法鬥房卡鑰匙圈2張(價值300元)、法鬥手工餅乾1組(4片價值500元)、法鬥萬用小提袋(價值490元)。2020年12月25日起開放預訂入住，上述價格需另加5％營業稅與10％服務費。

台南大員皇冠假日酒店全新登場的「法鬥主題房」勢必掀起一股搶訂熱潮，入住即再贈法鬥專屬房卡2張，退房後即可當作鑰匙圈或是吊飾，別具紀念性；還有法鬥夾娃娃機的萬用小提袋1只，最具特別的則是由西點主廚劉靖晟巧思製作的法鬥手工餅乾，一組4片，分別印上了劍獅法鬥、蘭花法鬥、戴珍珠耳環的少女法鬥與棒球選手法鬥，每款都超級萌發可愛。

此外，位於台南西門商圈的和逸飯店‧台南西門館，也規劃 以全台唯一卡通頻道Cartoon Network聯名旅宿的HOTEL COZZI和逸飯店．台南西門館，運用知名卡通人物「探險活寶」、「飛天小女警」及「熊熊遇見你」，於飯店內打造最可愛聖誕樹，全樹使用超過160隻布偶，佈滿於200公分高的聖誕樹上，從每個角度觀賞都可看到不同的卡通風貌，而聖誕樹曝光後也成為大小網美們最愛的打卡拍照點。

同時，為創造更多旅遊體驗，和逸飯店．台南西門館更將於2020年最後一天舉辦溫馨跨年Party，邀請當天入住旅客一起玩跨年，並於當晚將聖誕樹上的玩偶分享給旅客，將2020的幸福延續至2021年。

和逸飯店．台南西門館指出，除了有豐富卡通主題外，更主打提供親子友善的旅宿空間及豐富遊戲設施，而在聖誕節節期間也推出貼心的特別企劃，2020年12月19日至12月25日期間入住旅客，只要選購任一項『卡通頻道周邊及精選商品』，即提供免費包裝服務，並由聖誕老公公親自將聖誕禮物送到房間，讓爸爸媽媽們不須再為製造聖誕驚喜而費力了！

聖誕節當晚邀請住宿的大小朋友同樂，一起挑戰拼聖誕節拼圖，最快完成還可以獲得聖誕禮物乙份。期間另有限定的主題餐，以及老皮阿寶一起HIGH。期除了提供旅宿及遊憩體驗外，和逸飯店．台南西門館4樓的下午茶餐廳，於2021年第一天推出首波「探險活寶」主題下午茶餐點，以探險活寶活潑逗趣的卡通圖案入菜，營造更全面的五感體驗，主題午茶限定2021年1月1日至4月30日每日14點至17點供應。

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