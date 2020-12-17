榮獲11年米其林一星肯定「添好運」將於19日開幕。（陳淑娥攝）

「添好運」推出「搭摩天輪添好運～空中野餐Party」。（麗寶Outlet提供提供／陳淑娥台中傳真）

「GAP」開設中部Outlet首店，吸引大批人潮搶購。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

「GAP」開設中部Outlet首店，吸引大批人潮搶購。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園渡假區全齡客層消費力頗獲廠商青睞，紛紛趕在耶誕節前進駐，其中榮獲11年米其林一星肯定「添好運」也將於19日開幕，當天與全台最大天空之夢摩天輪合作，首推「搭摩天輪添好運～空中野餐Party」，還能與全台唯一500年聖誕橄欖樹拍美照，難得的體驗以吸引民眾詢問。

月眉國際開發副董陳志鴻表示，在疫情當中，麗寶樂園渡假區產生外溢效應，在全國各地購物商場中異軍突起，屬難能可貴。除了「GAP」開幕外，米其林一星「添好運」將正式登場，此外，日本的百元精品商品也預計進駐，而物販、餐飲都會陸續與大家見面。

麗寶Outlet指出，開設中部Outlet首店的「GAP」，提供男、女Outlet款式，搶手的兒童服飾也是齊全供應，全店涵蓋經典丹寧牛仔、美式休閒等系列服裝，歡慶開幕，即日起至20日止，大手筆祭出全台最低折扣，任選三件正價商品享6折，還能享受專屬訂製服務，免費電繡或布章燙印服務，14款布章自由挑選，還有麗寶開幕專屬布章限量提供，滿999贈送全台獨家布萊納小熊鑰匙圈乙個，逗趣可愛的經典小熊只送不賣，喜愛丹寧牛仔及美式休閒服飾的消費者，絕對不要錯過。

榮獲11年米其林一星肯定「添好運」，鎖定後疫情時代國旅趨勢，將於19日正式開幕，以全新店型嶄新風貌登場，給消費者餐飲新選擇，每一道港點均以新鮮食材入菜，堅持「現點現做，即叫即蒸」，讓顧客享用到熱騰騰、口感十足的美味港點。

此外，「添好運」開幕當天還與全台最大天空之夢摩天輪合作，推出全台唯一，當日限定空中野餐Party，只要雙人搭乘摩天輪，即可享加價購添好運指定套餐，情侶、閨密在緩緩上升的車廂內，品嚐脆皮冰火菠蘿油、酥皮焗叉燒包等摘星美味，俯瞰360度視野無死角山海景，感受最愜意的高空約會，一起搭摩天輪添好運。

麗寶Outlet行銷部暨公關經理陳宇秀表示，全館也同步進行「美食新登場 好饗趣麗寶」活動，當日累積消費滿1萬元，即可免費兌換麗寶秀泰電影票；滿2萬5000元，就送麗寶跨年元旦雙主場演唱會搖滾區門票2張(場次二擇一)，不用人擠人，就能近距離欣賞蕭敬騰、安心亞、Leo王、五堅情。

12月19至27日持玉山麗寶聯名卡品嚐美味更超值，館內添好運、莫凡彼、涓豆腐、瓦城等異國料理主題餐廳、餐飲櫃位，單筆滿2000元加贈200元，超級划算。

麗寶Outlet指出，為迎接即將到來耶誕節，今年更是在水花園廣場打造獨一無二的聖誕樹，將擁有500年歷史的地中海橄欖樹，串上一顆顆溫暖黃光的綴飾，搭配樹下擺滿大小不一的圓形球飾、雪花、薑餅屋、禮物盒等Ｑ版裝飾物，大人小孩快門按不停，只要上傳麗寶Outlet Mall FB粉絲專頁，並完成指定任務，還有機會抽中星巴克麗寶鐘樓馬克杯。

19至20日、26至27日也舉辦「耶誕遊行嘉年華」，邀請大小朋友穿著耶誕打扮，在充滿歐風氛圍的造景中，與聖誕老人、高蹺精靈漫步夢幻浪漫的運河，神秘唯美的星巴克鐘樓，最後欣賞磅礡驚豔的科莫湖水舞，結束後還能拿到聖誕老人發送的小禮物，感受聖誕節的歡樂氣氛。詳情請上麗寶樂園度假區官網參閱。

(中時 )