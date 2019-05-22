國際網路書店、電子書龍頭亞馬遜終於在昨日短暫公開繁體中文版書籍購買測試網頁，雖然書本商品頁都還都還無法購買，目前測試網頁也已經再次下架，但透過網頁橫幅廣告和亞馬遜電子書「Kindle」App推播內容可推知，亞馬遜首波將上架兩萬本繁體書。未來正式推出後，台灣消費者就可以透過亞馬遜網站購買台灣出版的繁體中文電子書。

從購書網站起家的美國亞馬遜，如今是國際電商龍頭，挾著跟出版社關係密切的優勢，在2007年推出的Kindle電子書閱讀器和電子書服務，獲得極大的成功，後續也推出Amazon Prime付費會員服務、Kindle Unlimited付費借閱服務、Audible有聲書服務等，甚至跨足影視內容製播。

睽違12年，亞馬遜終於要上架繁體中文電子書。據出版業者透露，亞馬遜從去年起就派人員來台積極和台灣出版社接洽、建立書目，預計在今年第二季推出服務。未來消費者只要有亞馬遜的帳號，即可在網站上或透過Kindle直接買到台灣出版的繁體中文電子書。

雖然國際電子書龍頭搶攻台灣電子書市場，但台灣目前已有Readmoo讀墨、日本樂天Kobo、博客來、讀冊、Pubu等多個電子書平台提供繁體中文電子書銷售服務，其中較知名的平台如本土廠商Readmoo推出服務已六年，樂天Kobo也來台將近三年，兩者也都有販售繁體中文介面的閱讀器。

若以繁中電子書數量來比較，Readmoo有超過9萬本、Kobo也有8萬多本，去年剛剛加入戰局的博客來，剛推出服務時也有超過3萬本電子書。面對亞馬遜這個有龐大資源的後起之秀，台灣的電子書平台已經先站穩了腳步。

(中時 )