以深愛兩個兒子聞名的已故戴安娜王妃若在世，可能會受不了個性酷似她的媳婦梅根。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，出過3本英國王室專書的名媛坎貝兒（Colin Campbell）說，戴妃不會太喜歡兒媳梅根，兩人甚至可能會起衝突，而這一切都是因為她們個性太像。
不過，69歲的坎貝兒也指出，已故的戴妃會為了孩子幸福，而設法「忍受」一切。她認為，梅根和戴妃有許多共同的特質，甚至諷刺地說，「梅根是女星，而人人都稱戴安娜是『女演員』，這也沒什麼好意外的！」
坎貝兒直指，梅根想要成為王妃，並想盡辦法達成目的。「我希望她滿足了遠大的期望，」她說，「王室成員與平民結合，鼓舞了非王室女性為了舞台，而以王子為目標。」
不過，她先前告訴《愛爾蘭獨立報》（The Irish Independent），梅根所受的教育遠比戴妃好，而且充滿自信。儘管兩人個性相同，但她希望梅根不要像戴妃那樣心理不穩定。
反之，坎貝兒說，戴妃會由衷認可大兒子威廉選擇的另一半凱特。她甚至大讚凱特，說她表現得超出色，幾乎沒什麼可挑剔的。
文章來源：Diana would not have been 'ecstatic' about Meghan and their 'similar personalities' may have led to 'conflict' - Lady Colin Campbell claims
(中時電子報)
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