百度李彥宏遭潑水

中國大陸網路巨頭百度創始人李彥宏周三演講時遭一男子潑水，事件引發網上熱列討論，雖然百度過濾了網民對此事件的搜索結果顯示，但網上不斷新增各種貼文。網民討論主要針對網路企業的社會責任問題，多年前許多民眾因誤信百度網路廣告而受騙甚至喪命的事件，再度引發網民質疑其忽視社會責任的態度。

據英國廣播公司(BBC)報導，李彥宏7月3日在北京演講時，遭到一名男子衝上講台拿水瓶從頭上直接澆下去，北京市公安局對此事進行處理後表示，已對擾亂百度公司活動現場秩序的嫌疑人程某處以行政拘留5日的處罰。而網路上對李彥宏與百度搜尋引擎的議論如決堤般迅速湧出。

從現場視頻可以看到，李彥宏用手抹了抹臉上的水，然後說了一句英文：「What's your problem?（你有毛病啊？）」潑水男子隨即被工作人員控制，場面一度陷入沉默。隨後李彥宏重新開始演講，並調侃說：「大家看到在AI前進的道路上還是會有各種各樣想不到的事情會發生，但是我們前行的決心不會改變。」

百度發言人表示，不瞭解該男子潑水的原因，肇事者用微博直播等高調的形式安排了一個惡劣的現場襲擊，行為讓人不齒與不安。

報導說，潑水事件在社交媒體上引發強烈反響，一些網友譴責肇事者的無禮行為，給李彥宏的反應點讚；但也有許多網友回想起了「魏則西事件」，稱李彥宏應該反思百度的企業道德問，「一瓶礦泉水改良和幫助它成為受人尊敬的互聯網企業，也不失為一段佳話。」

百度是大陸最大的搜尋引擎服務商，與阿里巴巴、騰訊並稱中國禾互聯網三大巨頭。但是百度因為其內容審查、競價排名機制等問題受到不少批評和質疑。其中最知名的是「魏則西事件」，2016年4月，患有罕見癌症滑膜肉瘤的中國大學生魏則西在網上披露了自己的求醫過程，他稱通過百度搜索到武警北京總隊第二醫院，並在該院進行治療，但隨後才得知該院療法無效，最後2016年4月12日去世。

隨後大陸國家網信辦進駐百度調查後認為，百度競價排名機制存在付費競價權重過高、商業推廣標識不清、搜索結果偏袒旗下企業等問題，影響了搜索結果的公正性和客觀性，容易誤導網民。一時間網上對百度群起而攻，也嚴重影響百度企業聲譽與形象。

陸媒《南方日報》指出，李彥宏遭潑水事件後，網上對此事留言幾乎是清一色的戲謔，「可能是沒排上好廣告位吧」、「百度早已喪失了責任心」，如同李彥宏落選大陸的中國工程院院士，百度屢次被曝高管出走，公眾都會跳脫出事情本身，給出類似反應。這是一種耐人尋味的現象，足以說明公眾對百度和李彥宏的好感快速下降。

(中時電子報)