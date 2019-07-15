俄羅斯S-400陸續運抵土耳其

俄羅斯國防部發表聲明稱，出售予土耳其的S-400防空系統的第二批裝備已陸續運抵安卡拉，其中包括S-400防空系統關鍵的導彈發射車、雷達和指揮控制車，目前只差最後一批運送的120多枚導彈，這批包含多種型號的導彈預計在夏末以 船舶裝運。

據《塔斯社》報導，俄方於14日裝運了一批S-400防空導彈系統裝備，這是繼7月12日空運交付第一批裝備後的第二批。土耳其方面也在周日稍早傳出消息稱，第5、6、7架次的S-400裝備運輸機已陸續抵達安卡拉的莫爾特空軍基地(Murted Air Base)，第8架次則是在周一抵達。這次運載S-400使用的是安-124大型運輸機。

俄羅斯預備運送到土耳其的S-400導彈發射車。（圖／塔斯社）

報導說，這次的空軍計畫將持續數天，從運輸過程中已明確看到S-400系統的導彈發射車、雷達和指揮控制車，現在只差最後的導彈尚未運送，這批包含多種型號的120多枚導彈預計在夏末以海運交付。

在今年5月至6月間大約有20名土耳其軍人已赴俄羅斯接受S-400安裝培訓，近期還將另有80名土耳其軍人赴俄接受操作培訓。

據土耳其總統艾爾多安表示，S-400防空系統的交易將在明年4月全部完成。而這項交易的總值為25億美元。

據介紹，S-400遠端防空導彈系統於2007年列裝俄軍，可以摧毀最遠400公里、最高30公里空域內，包括飛機、巡航導彈和彈道導彈在內的幾乎所有空中目標，甚至可以攻擊地面設施。

美媒指出，土耳其完成與俄羅斯的S-400交易後，川普政府正在醞釀更大的制裁方案，美方勢必將土耳其從F-35隱身戰機生產項目中排除。

(中時電子報)