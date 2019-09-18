川普政府週二提出了新的監管規則方案，將擴大政府阻止科技和房地產交易的權力，從而允許美國擁有對外國投資更大的控制權，其主要目標是阻止中國大陸獲得美國的敏感技術及其他有價值的資產。

據《紐約時報》報導，美國財政部這項規定將賦予2018年《外國投資風險評估現代化法案》(Foreign Investment Risk Review Modernization Act)更實質的意義，該法案擴大政府的專案小組能以國家安全為由阻止涉外交易。至於預訂在明年生效的新規則將給予外國在美投資委員會（CFIUS）更大權力，阻止任何應受保護的資產遭外資併購。這項新規固然適用所有外資，但主要目標還是中國大陸。

報導說，美國政府已將電信巨頭華為等部分大陸公司列入黑名單，並正在考慮新控制措施，限制可出口給大陸的技術門類。隨著中美兩國關係因貿易戰不斷升級而惡化，過去兩年大陸對美投資已直線下降。最近美國會議員甚至呼籲當局阻止大陸兩家主要電信公司在美國開展業務。

美財政部長努欽(Steven Mnuchin)在聲明中說，儘管提案中列出了嚴格的審查標準，但美國商業仍然是開放的，川普政府歡迎並鼓勵對美國及其勞動力進行投資。新的審查規定將著重外資對電信、公用事業和能源這類關鍵技術和基礎設施的交易，另一類則涉及收集敏感個人資訊的公司，如涉及100萬人以上或從事國家安全事務的聯邦雇員的財務或健康資訊，在房地產方面則留意是否接近軍事設施、機場和貨運港口。

專攻跨境交易的華盛頓律師卡貝羅(John P. Kabealo)說，財政部此舉顯然是從根本上改寫CFIUS的審查程式，和2018年8月國會顯著擴大CFIUS權力的做法一致，包括以國家安全為由，審查外國人與製造被視為關鍵技術的美企成立合資公司，或進行小規模投資。

報導說，這樣的審查規定要衡量很多外交和政治因素，新規定將在30天的徵求意見期間開放討論，計畫在明年2月生效。

(中時電子報)