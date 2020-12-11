台北市工務局為提升公共建設服務品質，推動補助符合北市社會及環境條件之創新工務建設或管理技術，鼓勵公私立大專學校、法人及團體創新研究，使政府與研究單位成為夥伴關係。110年度補助計畫自109年12月10日起至109年12月31日17時止受理申請，歡迎符合補助對象者踴躍參與，詳細申請資訊請詳北市府市民服務大平臺​（https：／／service.gov.taipei／Case／ApplyWay／201911110001​）。

北市工務局致力推動台北市公共設施基礎建設，用心營造宜居永續城市，執行業務涵蓋海綿城市、田園城市、道管中心等重大政策，以及全市道路橋梁、公共建築、防洪排水、河川管理、污水處理、資源循環、公園生態、路燈節能、坡地管理等層面。110年度經盤點本局需求建議部分尚有橋梁檢測智慧化、防洪排水設施創新巡檢技術、地下管線座標定位等創新研究，只要能夠提出與工務局轄管業務相關且具創新性或前瞻性之政策規劃、技術工法、材料應用或智慧化、大數據分析等管理模式之工務建設科學研究創新計畫，就有機會獲得最高不超過100萬元補助經費。

有關台北市政府工務局工務建設科學研究創新計畫補助要點及110年度補助申請公告相關資訊、文件、申請書表等，請至台北市市民服務大平臺下載，再次歡迎相關研究之學研單位提案加入提升公共建設服務品質的行列，一同創造更美好的台北。

(中時 )