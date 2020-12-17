由於美國紓困案傳出有重大進展，據稱9000億美元協議最快24小時內投票，而美國上周初領失業救濟人數創三個月新高，同時，聯準會承諾繼續以貨幣政策支持經濟復甦。今天美股一開盤上漲逾百點，那指、標普分別上漲0.6%和0.5%，2大指數再創新高。台積電ADR下跌0.19% 。

截至台北時間17日晚間10點45分左右，道瓊指數上漲143.80點或 0.48%、暫報30298.34點；那斯達克指數上漲70.52點或0.56%、暫報12728.71點；標普500指數上漲18.64點或0.50%、暫報3719.81點。

至於5大科技巨頭漲跌不一，蘋果上漲0.43%；Alphabet(GOOGLE)下跌0.14%；微軟下跌0.18%；Facebook上漲0.81%；亞馬遜下跌0.23%。台積電ADR下跌0.19%。

包括美國參院多數黨派領袖麥康奈爾、眾院議長裴洛西、參院民主黨領袖舒默及眾院共和黨領袖麥卡錫在內的談判人員周三再次開會討論抗疫紓困刺激方案。預計美國國會議員能夠成功達成協議，在本周末結束前向美國各地小企業和美國人提供抗疫紓困救援措施，從而結束為期數月的財政刺激僵局。

紓困案相關細節仍有待協商，目前大致內容包含向民眾發放每人 600 美元補助金、每周300美元的聯邦失業補助，以及向中小企業提供資金援助等。

經濟數據方面，美國勞工部統計局周四(17日)公布最新失業報告，截至12月12日當周，美國初領失業金人數近89萬人，高於預期和前值。

美國聯準會 (Fed)則在周三承諾，在央行設定的就業、通膨目標有所進展前，將繼續維持寬鬆貨幣政策，並持續以所有工具支持美國經濟復甦。

(中時新聞網)