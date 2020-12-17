悠遊付持續與市政結合，並為父母撫育子女盡一份心力，即日起至2021年11月29日止，只要是符合臺北市托育補助或療育補助的家長，選擇以悠遊付領取補助金，首筆補助款將加碼回饋10％悠遊付儲值金，單筆最高回饋300元，名額有限，額滿為止。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付首創電子支付應用於領取社會福利，讓悠遊付不只定位為消費付款的工具，更是陪伴市民人生重要階段的APP；繼與臺北市獨家合作，首創親子綁定繳交學雜費、臺北市地價稅之後，悠遊付與臺北市政府再度攜手，讓符合領取臺北市托育補助或療育補助的家長，可直接以悠遊付領取補助款，在資金運用上可更為便利。

即日起至2021年11月29日止，凡符合領取臺北市托育補助或療育補助的家長，可申請以悠遊付領取指定補助款，包括發展遲緩兒童療育補助、未滿二歲兒童托育準公共化服務費用及臺北市友善托育／協力照顧補助都適用。

在完成申請後，各項補助款的首筆補助，悠遊付將加碼10％儲值金，單筆最高300元，每個悠遊付帳戶的每項補助限各回饋1次，名額有限、額滿為止。

悠遊付除了帶來乾淨的支付方式外，也是協助收款的便利工具；沉浸在即將迎接家中心成員幸福感中的新手爸媽，選擇悠遊付領取托育補助或療育補助，讓悠遊付在養兒育女的路上，協助一臂之力。

(工商 )