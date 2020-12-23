新市國小「口說藝術團」學童與樂齡學習班的阿公阿嬤一起表演，宣導防範一氧化碳中毒。（劉秀芬攝）

台南市政府消防局為提醒民眾不要輕忽隱形殺手一氧化碳的潛在危險，23日於新市區三里活動中心舉辦防範一氧化碳宣導活動，邀請新市國小學童與樂齡學習班的阿公阿嬤們飆戲，宣導居家一氧化碳中毒的重要性。消防局也提醒民眾，明年熱水器更換補助申請至4月30日止，名額有限，請民眾把握時間申請。

消防局表示，寒流來襲時，國人喜歡在家裡圍爐，在寒冷的冬天洗熱水澡，原本都是一件相當享受的事，但如果是在通風不良的室內使用瓦斯爐烹煮食物，或是將熱水器安裝於室內，即有可能因燃燒不完全，產生一氧化碳而造成難以挽回的悲劇。

根據內政部統計，2015年至2019年間，全台共發生188起一氧化碳中毒事件，造成31人死亡，而今年至今也已發生12件中毒事故，日前亦有報載1名水電工找人安裝熱水器，因熱水器設置型式錯誤，未強制排氣，害10歲女兒一氧化碳中毒亡的案例。

今年消防局除邀請燃氣熱水器承裝業、瓦斯零售業座談，希望一起宣導防範一氧化碳中毒，更特別請邀請新市國小頗富盛名「口說藝術團」到場表演，師生們邀請樂齡學習班的阿公阿嬤一起表演，花1個月的時間排練，以國語、台語、客語創作宣傳劇，提醒防範居家一氧化碳中毒的重要性。

消防局局長李明峯表示，從2021年1月1日起至4月30日止，針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換熱水器，每戶最高補助3000元，另外如為低收入戶更高達1萬2000元補助，總共補助金額為24萬元。因名額有限，額滿或經費用完將提前結束。有需求的民眾可撥打119或向當地消防分隊洽詢。

(中時 )