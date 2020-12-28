土城高中也成立狗Go社，組織學生志工協助照顧校犬。（南市府教育局提供／李宜杰台南傳真）

為提升學生動物保護意識，教導生命教育觀念，南市府教育局積極鼓勵學校參與教育部國民及學前教育署「關懷動物生命教育計畫」，藉由認養動物，辦理活動或開設動保社團，將動物保護融入學校生命教育課程，藉以培養學生教養動物應有的責任。今年度南市共有12校獲得補助，為全台第2，推動生命教育有成。

台南市長黃偉哲表示，毛小孩是現在許多家庭的親密家人，南市努力推動流浪犬貓結紮及認養，學校、派出所等也有認養校犬貓、波麗士犬等，透過公部門帶頭推動，邀請市民朋友共同響應，展現台南市關心動物的決心。

教育局長鄭新輝則稱，透過計畫推動，讓流浪動物有溫暖的家外，同時也能教導學童學習如何愛護動物及尊重生命，像是土城高中成立狗Go社，組織學生志工協助照顧校狗，於校慶及社團靜態成果展由學生設計遊戲宣導人與流浪犬的安全互動守則。

鄭新輝也指出，後壁國中則結合課程討論流浪狗關懷，並於周會邀請流浪狗保護協會分享流浪狗相關知識；而德高國小「拉拉老師」於新生始業式與新生相見歡，都是很好的範例，值得各校參考借鏡。

教育局近年亦與本市動保處合作，辦理國中小動物保護教育宣導繪畫比賽及「豆哥和凱娣前進校園」吉祥物到校宣導活動，每學年度亦積極推動生命教育，並將絕育及寵物登記等動物保護議題融入各校課程，期能打造關懷動物友善校園，深化學生尊重生命的素養。

(中時 )