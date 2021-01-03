疫情尚未緩解，一般民眾出入境需自主健康管理14天；由於航空業行業特殊，原先機師可享有隔離3天的特殊待遇，但日前因長榮航空一名紐西蘭籍機師造成本土確診，讓指揮中心決定將機師隔離天數拉長。一名女機師的母機在醫院開刀，但她卻必須拜託路人幫她送雞湯上樓，自己只能在醫院門口哭泣。

一名國籍航空女機師的母親開刀，但她卻因為政府的防疫政策而不能親自探望，「只能站在醫院門口，一個一個路人拜託，拜託好心人幫忙送雞湯上去給媽媽」，女機師控訴政府的防疫是讓全民可以參加演唱會、跨年晚會，「說好的防疫根本就是死別人就好。然後我們整個月都是自主健康管理」。

女機師控陳時中枉顧飛行員人權。（圖／報系資料照）

「憑什麼！陳時中部長都聽不到飛行員被隔離10個月多的人權！」女機師透露，有同事這10個月來被隔離超過100天，而且許多同事的家屬就醫被刁難、在學校被歧視，機師自己連看醫生這樣基本的權利都遭到刁難，「這段日子大家的生理、心理健康何在？飛安何在？」

女機師分享貼文表示，返國落地必須在公司宿舍進行7天檢疫，接著再做核酸檢測，若結果是陰性，必須再進行長達7日的自主健康管理；假設1個月只有一次短班、一次長班，至少需自主管理21天，再加上外站5天來回的時間，那麼1個月就有26天不能自由活動，「而且，下個月、下下個月、以後，都還一直重複這樣的半軟禁生活」。

女機師控訴延長隔離等於是在處罰所有守規矩的飛行員與家屬，而且隔離中竟可休息18小時就繼續派飛，讓她忍不住問「這就是解決辦法嗎？」看著全民嗨跨年、看演唱會，她傷心表示「疫苗跟大家驕傲的口罩外交，是踐踏在我們的生命與生活上。犯罪的囚犯每天還有人權可以放風曬太陽。我們就是疾管局的政績。罔顧人權的政績」。

（圖／臉書）

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(中時新聞網)