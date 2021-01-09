新竹縣長楊文科（左）頒發縣長褒揚令給家屬，感謝徐木珍對於客家音樂、文化的貢獻。（莊旻靜攝）

徐木珍日前辭世，客委會主委楊長鎮（左二）9日於告別式中，頒發總統褒揚令給家屬，感謝徐木珍對於客家音樂、文化的貢獻。（莊旻靜攝）

已故的國寶級客家山歌大師徐木珍去年12月29日辭世，告別式9日舉辦，客家委員會主委楊長鎮、新竹縣長楊文科均出席，楊長鎮也代頒總統褒揚令給徐木珍家屬，表揚他一生為歌唱藝術、客家文化的傳承所做的努力。

徐木珍出生於客雅溪河畔，並在芎林鄉度過童年，幼年因病導致雙目失明，但不掩他對音樂的喜好，7歲就能唱有板、有調的客家山歌，並以敏銳的聽覺及對戲曲的喜好，精通鑼鼓、梆子、三弦、月琴等各種樂器，對各種曲調也如數家珍，參與各項山歌比賽均名列前茅，自25歲起也受邀擔任竹東鎮全國山歌比賽的伴奏樂師，前後長達數十年。

楊文科表示，徐木珍一生都致力於傳統表演藝術「客家山歌說唱」的展演及推廣，也以他豐富的生命歷程及表演經驗，被譽為「客家山歌國寶藝師」，不僅是新竹縣之光，也是台灣之光，也是新竹縣無形文化資產傳統表演藝術「客家山歌說唱」的保存者，楊文科9日也頒發縣長褒揚令給徐木珍家屬。

徐木珍曾於1998年獲頒第六屆全球中華文化藝術薪傳獎─民俗音樂獎，並於2007年獲頒首屆客家貢獻獎─傑出成就，他的「隨口來」已是客家山歌難以取代的經典。

9日的告別式中，苗栗陳家班北管八音團、羅茵茵、陳永淘、羅思容、鄭榮興、魏勝松等客家音樂創作者也輪番表演，陪伴徐木珍走完最後一程，感謝他對客家音樂及文化的貢獻。

(中時 )