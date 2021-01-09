金門縣佛教會新、卸任理事長今（8）日交接，現場來了4位縣長。（李金生攝）

金門縣佛教會新、卸任理事長交接，楊鎮浯縣長應邀監交觀禮。（李金生攝）

金門縣佛教會今天假金寧鄉盈春閣舉辦第4屆理事長釋湛因、第5屆理事長釋性海的交接典禮，現場十分熱鬧。（李金生攝）

金門縣佛教會新、卸任理事長今（8）日交接，內政部長徐國勇專程跨海參加典禮，現場來了4位歷任縣長、1位副縣長和1位立委、4位鄉鎮長，在數百位善信大德雙手合十敬禮，「阿彌陀佛」問訊聲中，也隱約透露一絲政治味。

金門縣佛教會今天假金寧鄉盈春閣舉辦第4屆理事長釋湛因、第5屆理事長釋性海的交接典禮，台金兩地佛教界領袖和當地法師、居士數百人齊集一堂外，內政部長徐國勇也兼程跨海出席。

現場特別來賓有現任縣長楊鎮浯和歷任縣長李炷烽、李沃士、陳福海，以及前副縣長吳成典、立委陳王珍和金寧鄉長楊忠俊、金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家、金湖鎮長陳文顧和多位鄉鎮代表會主席，國民黨和民進黨縣黨部主委也到場，難得一見的政治人物大會師，讓主辦單位備感光彩，各方人士海會雲集，十分熱鬧。

徐國勇透露自己的胞妹也是出家人，全家人都是佛教徒，他要代表蔡英文總統感謝佛教團體在新冠肺炎期間舉辦法會為台灣祈福和捐獻各種物資，在佛光普照中讓台澎金馬度過疫情難關。

楊鎮浯也表示，宗教帶來淨化人心、美好社會的力量，這2年來金門歷經非洲豬瘟、秋行軍蟲、牛結節疹和新冠肺炎疫情，以及70年來最嚴重的旱災，都是仰賴宗教團體安定人心，也帶給大家新希望。

(中時 )