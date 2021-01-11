1.15《好好拍電影》台灣預告：所有愛電影的人 絕不能錯過的年度電影！

曾獲金馬獎最佳美術的文念中首次拍攝紀錄片《好好拍電影》，一出手就惹哭許多電影人，他鏡頭下的人物就是在港台電影圈人緣超好的導演許鞍華。上週末邀請近百位的女性電影工作者一起欣賞，文念中也特別與這場試映會的觀眾做了一場視訊交流。

文念中說：「現場看到很多年輕人，可能對許鞍華導演不是很熟悉，希望能夠看完這部紀錄片，可以有機會去找她以前的電影來看。作為香港電影創作者還是一位女性，一直保持著拍電影的初心！就算這麼艱難，還是很努力的好好拍電影，希望能對她有多一點了解或認識，這就是我拍這個電影的目的。」同時他也提到許鞍華與侯孝賢導演都是73歲，他們也都還在籌備下部電影，期待疫情過去可以趕快看到。

監製過許多國片的李烈也提到：「這部電影對我來說真的是勵志片！雖然在台灣拍電影常常很沮喪、灰心和挫折，會有不想幹的念頭，但是看到許鞍華導演已經70歲了，對電影的熱情不減，覺得太慚愧了，也會讓自己燃起一股熱情！」

製片經驗一樣豐富的葉如芬說：「看完電影之後，也希望自己可以到70歲時...是不用整容啦！還是可以拍電影，同時提醒自己要愛我的生活，然後繼續好好拍電影！」王小棣導演也表示：「看到她唯一一次領獎落淚時的短短幾句話也跟著鼻酸，看著阿鞍有志氣的簡單人生，很安人心的感覺，you are the answer to yourself。」

許鞍華導演對於拍電影和香港電影用情之深，即使不用言語，也能讓所有觀影人都感受到愛電影的激情！《好好拍電影》從2016年初在許鞍華導演拍攝《明月幾時有》開始，鉅細彌遺地記錄了3年來許導演的片場裡與片場外的點點滴滴，去年還在金馬影展拿下單場觀眾票選冠軍。該片將於1月15日在台上映。

(中時 )