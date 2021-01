1.15《好好拍電影》台灣預告:所有愛電影的人 絕不能錯過的年度電影!

曾獲金馬獎最佳美術的文念中首次拍攝紀錄片《好好拍電影》,一出手就惹哭許多電影人,他鏡頭下的人物就是在港台電影圈人緣超好的導演許鞍華。上週末邀請近百位的女性電影工作者一起欣賞,文念中也特別與這場試映會的觀眾做了一場視訊交流。

文念中說:「現場看到很多年輕人,可能對許鞍華導演不是很熟悉,希望能夠看完這部紀錄片,可以有機會去找她以前的電影來看。作為香港電影創作者還是一位女性,一直保持著拍電影的初心!就算這麼艱難,還是很努力的好好拍電影,希望能對她有多一點了解或認識,這就是我拍這個電影的目的。」同時他也提到許鞍華與侯孝賢導演都是73歲,他們也都還在籌備下部電影,期待疫情過去可以趕快看到。

監製過許多國片的李烈也提到:「這部電影對我來說真的是勵志片!雖然在台灣拍電影常常很沮喪、灰心和挫折,會有不想幹的念頭,但是看到許鞍華導演已經70歲了,對電影的熱情不減,覺得太慚愧了,也會讓自己燃起一股熱情!」

製片經驗一樣豐富的葉如芬說:「看完電影之後,也希望自己可以到70歲時...是不用整容啦!還是可以拍電影,同時提醒自己要愛我的生活,然後繼續好好拍電影!」王小棣導演也表示:「看到她唯一一次領獎落淚時的短短幾句話也跟著鼻酸,看著阿鞍有志氣的簡單人生,很安人心的感覺,you are the answer to yourself。」

許鞍華導演對於拍電影和香港電影用情之深,即使不用言語,也能讓所有觀影人都感受到愛電影的激情!《好好拍電影》從2016年初在許鞍華導演拍攝《明月幾時有》開始,鉅細彌遺地記錄了3年來許導演的片場裡與片場外的點點滴滴,去年還在金馬影展拿下單場觀眾票選冠軍。該片將於1月15日在台上映。

(中時 )