南韓演藝圈又傳性醜聞，韓媒爆出40歲男星A某近日因涉嫌猥褻、性侵未遂女演員而被警方立案，而根據韓媒提供的線索，網友猜測A某應是演員裴振雄。

據韓媒報導，A某去年12月23日以在家裡開趴為由，邀後輩女演員B到京畿道的一棟別墅，B某到場後才發現只有男方跟自己，可因為與A某認識多年並顧忌他是前輩，B某便沒立刻離開，但同時也聯繫了友人。

沒想到在這期間，A某突然對B某伸出狼爪，猥褻並且試圖性侵，而B某在反抗過程中多處受傷，胸口也留下明顯傷疤，事發後，B某已向警方報案，目前仍在接受精神科治療，而A某將於16日赴警局接受調查。

裴振雄突關閉IG。（圖／翻攝自IG）

韓媒指岀，A某曾參演電視劇《Good Casting》、《機智牢房生活》、電影《獄火重生：金昌洙》、《抓住救命稻草的野獸們》等，而男星裴振雄就被揪出皆有參與演出，加上他最近把IG轉為非公開，讓外界猜測是否為虛心之舉，引發嫌疑。

裴振雄出道9年，曾與鄭雨盛、全度妍、宋承憲、金泰希大咖男女神合作，，在戲中大多都是黑道配角，也是許多韓劇的熟面孔。

(中時新聞網)