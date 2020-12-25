尹賢旻在新戲《婦仇直播》中飾演表面上看似無血無淚的律師車敏俊，私底下卻和姜海拉（金思朗 飾）利用社群直播揭露像是外遇、性侵、未成年背債、高利貸放款等社會醜陋的黑暗面。現實生活裡，尹賢旻有一個交往四年的演員女友白珍熙，兩個人常在社群放閃，從白珍熙每篇貼文中可找到尹賢旻按讚的足跡，有時候還會搶頭香甜蜜留言，有著超強求生欲的尹賢旻，完全就是最佳男友典範。

劇中，車敏俊為了尋找失蹤姐姐利賢（朴恩惠 飾）接近姜海拉，但看到姜海拉不畏艱險的幫助被害者們，開始產生憐憫的情愫，眼神轉變從犀利到不捨，不屑到眼眶泛淚，情感的轉變抓住了粉絲的心。

通過音樂劇《尋找金東旭》出道的尹賢旻是以出眾唱功而聞名的演員。曾經親自演唱主演的電視劇《魔女的法庭》、《雞籠仙女傳》等OST，今年初再以韓綜《我心中的抒情曲》展現了深沉抒情的唱功。睽違兩年尹賢旻再度演唱主演《婦仇直播》的OST〈對不起，我都對不起〉，是一首旋律豐富、文字優美的流行抒情歌曲。尹賢旻透過「對不起，我都對不起」、「不能讓你笑，讓你受苦」歌曲文字傳達感情，像是因內疚跟姜海拉道歉。

《婦仇直播》最主要的關鍵人物就是失蹤的車利賢，雖然每一集出場只有短短幾分鐘的畫面，但劇中所有人事物都圍繞著她，為什麼會失蹤10幾年？到底是誰在追殺她？和後輩姜海拉、FB集團的會長金尚九（鄭萬植 飾）、專務金泰溫（裕善 飾）到底有什麼恩怨呢？為何FB集團父女會反目成仇，誰才是真正背後的操盤手？讓喜歡懸疑推理的觀眾們看得目不轉睛。

首部社群直播復仇韓劇《婦仇直播》將於12月30日起，平日晚間七點，在MOD 354頻道《龍華影劇台》，全台電視首播。

(中時新聞網)