國片《醬狗》選用歧視韓國華僑的字眼作為片名，講述韓華混血屁孩在成長地韓國受盡欺壓的「失語危機」，片中以舊版的「中華民國無戶籍護照」作為出發點，道出主角的身份認同混淆。主角光龍的爺爺從山東躲避戰亂來韓國，爸爸在韓國出生，台灣留學。光龍也在韓國出生，卻不是韓國人、也不是台灣人、也不是中國人，在韓國僅持有「韓國永久居留證」，能證明自己國籍的關鍵只有「無戶籍護照」。

片中一句「你們家沒有人在台灣出生，那誰才是台灣人？」點出韓國華僑的國籍認同困境。導演張智瑋母親是韓國人，父親是台灣人，並且在實施種族隔離制度時期的南非長大，導演曾表示：「從我有記憶以來，一直像是文化的局外人，不管是在我的成長地南非，或台灣，或韓國。」也因此導演對於身分差異產生的歧視格外敏感。

《醬狗》是台韓混血導演張智瑋首部自編自導長片作品，日前入選2020東京國際影展主單元Tokyo Premiere 2020，於日本進行世界首映，為該單元唯一入選的國片作品。隨著新版護照今（11日 ）上線，華僑所持有的無戶籍護照，封面的「TAIWAN」也會跟著被放大，但不同於土生土長的台灣國民，即使換了護照封面，《醬狗》所道出的韓國華僑身份認同仍然持續受到挑戰。電影預計在今年3月在台上映。

(中時 )