元旦起，含萊克多巴胺的豬肉正式開放進口，然而小英政府執意實行「豬肉源頭標示不清」的政策，除了逼得消費者只敢吃台灣豬，肉類進口商哀鴻遍野，小吃攤、便當店有苦難言，就連從飼養、加工到銷售採取「一條龍模式」的國產豬肉品產線，也人仰馬翻。

面對萊豬侵台，國產豬近日已掀起一波漲價潮，一名全台超過五十家連鎖店的便當業者坦言，「台灣豬的市場價格一定高於進口豬，不然我們幹嘛要用進口豬？不過，因為萊豬來源標示『模糊』，導致進口豬全被妖魔化，政府不被諒解是一回事，但我們何辜？」

該名業者憤怒地表示，他們公司所有品項都採取固定的ＳＯＰ標準流程，如果必須更改原料，就得經過重新測試，「包括添加多少醃料？測試冰存到門市解凍的時間，雖然都是豬肉，但不同產地做出來的味道，以及需要解凍的時間，完全不一樣。無形中耗費的費用和時間成本，根本無法計算！只能說將帥無能，累死三軍。」

對此，台灣民眾黨立委蔡壁如指出，民眾面對萊豬進口，預期心理造成國產豬價格波動，「農曆年節將至，民眾都會買豬肉過節，公平交易委員會在這個節骨眼上，應更嚴格執行稽查。」

針對台灣豬標章查核爭議，農委會畜牧處副處長江文泉表示，僅先進行書面審查，現場稽查只針對高風險業者，而且「核發完都會去查」；至於針對高風險業者及元旦以來的稽查件數，他則說：「執行面要問畜產會，他們會比較清楚。」另外，本刊記者致電給畜產會，至截稿前未獲回應。

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(中時新聞網)