東華大學華文系學生以舞台劇方式呈現楊牧詩詞。（羅亦晽攝）

創作歌手王榆鈞在追思會現場自彈自唱替楊牧創作的歌曲，盼楊牧的詩詞能永留於世。（羅亦晽攝）

今年3月辭世的詩人楊牧畢生致力創作，晚年回歸故鄉花蓮任教國立東華大學，生前允諾將收藏於西雅圖6000多冊藏書移置校內的楊牧書房；因楊牧曾說過「耳朵」是創作時的指揮家，東華大學透過追思音樂會讓其經典詩詞伴隨音樂傳揚，文化部長李永得也親臨現場感謝楊牧對台灣文壇的貢獻。

楊牧1940年生於花蓮，本名王靖獻，少年活躍詩壇，曾以葉珊為筆名投稿許多詩刊，32歲改筆名為楊牧後，創作不輟，詩、散文、評論、翻譯皆卓然成家，獲頒多項重要文學獎，且分別於美國、台灣、香港等地大學任教，從事教育和研究工作；然而晚年因身體不佳，住進台北國泰醫院加護病房後，今年3月13日辭世，享壽80歲。

楊牧曾任東華大學人文社會科學學院創院院長、華文文學系榮譽教授，且東華大學曾受資助在校內圖書館特設楊牧書房及楊牧文學研究中心，而楊牧生前也允諾將收藏西雅圖6000多冊藏書移置楊牧書房，盼成為全球收藏有關自己資料最齊全的地方。

楊牧曾說過「耳朵」是自己寫作時的指揮家，形容創作過程「心裡有聲音時，耳朵會嗡嗡地響。這時詩人要把耳朵調好音，讓耳朵指揮你的手，寫出詩句」，於是東華大學今晚舉辦「詩人楊牧追思音樂會暨總統褒揚令頒授典禮」，由華文系學生以舞台劇方式呈現楊牧詩詞，創作歌手王榆鈞現場自彈自唱替楊牧創作的歌曲，盼其經典詩詞永遠深植人心，永留花蓮。

此外，前文化部長鄭麗君曾說過，楊牧投入全副生命思索與鍛鍊詩藝，一生都在朝向一首詩的完成，替台灣留下愛與哲學、浪漫與正義的永恆詩篇，必將世代傳誦，並向總統蔡英文呈請褒揚；今由李永得頒贈總統褒揚令予楊牧妻子夏盈盈，感謝他對台灣文壇的貢獻。

(中時 )