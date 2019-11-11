台灣美！用美味回憶！MIT出產不只品質口味佳、設計也精美！花香、茶韻、果甜的福灣力，其原料來自屏東、日本美食企劃家打造、設計大師加持。彷彿藝術品的巧克力，連名字也詩意！日月潭斜暉、太麻里晨曦、九份黃昏、阿里山雲彩！即日起至11月27日於誠品信義店3F Forum舉辦「用『口感』受台灣」主題快閃展，邀你從農時鮮食到品味好農，從舌尖感受台灣在地好味道！

「穀物夫人」飛上空！據悉，上這已成為星宇航空機必備的健康穀物。（台創提供）

如陽光般的奇異果、父親為女兒栽種的木瓜、透紅佳人般的蓮霧、進駐日本百貨的「珍珠奶茶」、星宇航空機上必備的健康穀物！美味可口、設計包裝，這些都是來自台灣小農、商家的美味！

農委會於今（11日）在誠品信義店舉辦「用口感受台灣-嚐遍台灣新奇好滋味」新品聯合發表會，，除了將歷年成果呈現給消費者，也同時作為今年15個新品牌亮相的場域，嚴選250件台灣好山好水的在地「爽口」、「彈牙」、「咕溜」、「綿密」、「酥脆」及「醇厚」6種有趣口感的農產商品。

彈牙口感的Puly「黑太郎即食珍珠粉圓」，簡單加牛奶或熱水幾個步驟，就可現享如同手搖飲料豐富口感。

彈牙口感的Puly「黑太郎即食珍珠粉圓」，簡單加牛奶或熱水幾個步驟，就可現享如同手搖飲料豐富口感；或者以酸甜綿密讓你「醒了梅」的美元蜜餞，為你提神醒腦。

至於懶得現切水果的上班族，福和生鮮的「水果切盒」則是最佳首選。

在熬夜加班時來點新鮮蔬果，像是日光維他「奇異果」，種植於台灣的原生種奇異果，等到水果快熟成才收成，香氣十足、酸甜美味。至於懶得現切水果的上班族，福和生鮮的「水果切盒」則是最佳首選，每天來上一盒，為健康加點分。

「福灣巧克力」在舌尖霎那間迸出的花香、茶韻及Q彈果乾，一口咬下，就能感受台灣之美。

值得一提的是，本次特別邀請日本知名美食企劃家小川弘純為TGA select獨家監製的4款巧克力，用日本人的角度企劃出台灣最美的巧克力。巧克力是嚴選台灣可可、花及花蓮舞鶴「舞間茶心」的茶粉，並由2019年「世界巧克力大賽」ICA金牌得主「福灣巧克力」擔綱製作，加上設計奧斯卡德國紅點Best of the Best得主陳永基設計師親自操刀設計。夢幻巧克力在舌尖霎那間迸出的花香、茶韻及Q彈果乾，一口咬下，就能感受台灣之美。

「台潮魚集」匯集台灣各地魚產，吃新鮮！

緊接著就是耶誕、新年了！不妨相揪好友來誠品信義店走走！品書香外空也用口感受台灣，品嚐台灣新奇好滋味！11月17日下午14:00小川弘純先生也將現身誠品信義店3F Cooking Studio，以「東京潮男的飲食創作美學」為題分享研發企劃過程，歡迎大小朋友享受台灣好味。

(中時電子報)