大陸國務院官員在13日深夜記者會中回答問題時表示，美方承諾逐步取消部份已加徵的關稅，並加大關稅豁免範圍，中方也相應地考慮不實施12月15日對美國商品加徵的關稅。至於協議文本的具體文字與購買農產品、取消加徵關稅等相關的數據，還需要經過雙方政府的審核。至於協議簽署人與簽署時間、地點等後續事宜還需要在文本審核之後再行商定。

大陸國務院官員在記者會上回答媒體提問時表示，美方也即將召開記者會宣布達成第一階段協議，在雙方關稅的議題上，美方承諾逐步分階段取消部份已開徵的關稅，並在未來加大關稅豁免的範圍；至於中方則相應地考慮不實施原訂12月15日對美國商品加徵的25%關稅，並在未來視情況取消或調整關稅的幅度與範圍。

在有關雙方協議具體內容與文本以及中方向美方採購農產品具體數字上，國務院官員表示，協議的文本內容需要經過翻譯與雙方政府審核，因此在文字敘述與具體數據上，必須在雙方政府審核通過後才能發布。

另有媒體問到：協議文本審核通過後，將會由雙方的總統與國家主席簽署？還是由哪一個階層官員簽署？此外，簽署的地點與時間為何？

國務院官員答稱，協議簽署的簽署人、簽署儀式的時間地點等問題，還有待在文本審核通過後由雙方另外商定。雙方已約定，下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。

(中時電子報)