為降低與美國的貿易衝突，英國貿易局周二（8日）宣佈從明年1月1日起，將暫停因飛機補貼爭議而對美國商品徵收的報復性關稅。至於僵持多年的歐盟與美國之間的貿易僵局預料則會緩慢解凍。

英國這項決定意味它自明年1月完全退出歐盟後，將與歐盟的貿易政策分道揚鑣，並企圖強化它與美方的經貿關係。

英國貿易大臣特拉斯（Liz Truss）發布聲明指出：「我們最終希望能降低衝突與透過協商達成解決方案，如此我們就可以深化與美國的貿易關係。」

不過英國也補充暫停關稅做法，是嘗試說服美國能與它達成解決方案，「如果在達成協議方面未能取得令人滿意的進展，將重啟徵收關稅。」

特斯拉還指出，英國因鋼鋁爭議而對美方商品徵收的報復性關稅，在明年1月仍將持續進行，以保護英國的鋼鋁產業。

雖然英國已在今年1月脫離歐盟，但由於到年底仍處於脫歐過渡期，因此當歐盟上月宣佈將對40億美元的美國商品徵收關稅時，英國也必須跟進。

另外歐盟與美國間的貿易僵局，在短期間恐將不會出現破冰。歐盟領袖本周將召開美國總統川普任內的最後一次峰會，儘管外界期盼在拜登上任後，歐美緊張可望紓緩，但歐盟官員明確指出，雙方的貿易糾紛已僵持多年，頂多只會逐漸解凍，不會立即結束。

一名參與貿易談判的歐盟官員透露，「預期拜登上任後，貿易能出現重大進展是不切實際，購買美國貨的政策仍舊存在，關稅不會就此消失。」

(工商 )