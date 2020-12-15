中澳關係惡化使澳洲政府面臨龐大壓力，民間出現抵制陸資聲浪，也有議員呼籲對鐵礦出口加稅來彌補葡萄酒等受陸制裁行業損失，但聯邦資源部長皮特(Keith Pitt)以違反貿易協定拒絕，事實上有更多政界人士擔心若唯一武器拿出來用也沒效果會適得其反。政治顧問、資深媒體人米多頓(Jim Middleton)表示，坎培拉應該接受雙方是不對稱關係，澳洲是弱勢方。

澳洲正在設法解決中國逐步加強的各種貿易制裁，包括牛肉、大麥、煤炭、糖、小麥、木材、龍蝦、葡萄酒等，有部分人士認為如果北京不讓步，坎培拉應該從對方最難找到替代品的鐵礦下手，前資源部長、現任參議員，也是總理莫里森(Scott Morrison)在自由國家黨內最堅定盟友之一卡納萬(Matt Canavan)就持此議。

卡納萬認為澳洲占中國進口鐵礦6成，第2大進口國巴西只占約2成，澳洲即使不斷貨也該從上面動手。他說：「只要把稅率上調1%，每年就可額外多獲8億美元，可以彌補受中國貿易制裁的行業。我們需要讓中共付出代價，這是唯一可行的辦法，來停止他們進一步的貿易限制。我們要發出訊號，中國每對澳洲商品有進一步行動，我們的鐵礦就會加稅，只有中國結束不平等的貿易限制，關稅才能移除。」

自1991年來澳洲經濟成長有很大一部分是拜中國快速成長所賜。儘管出口僅占澳洲GDP(國內生產總值)約20%，但出口直接關乎就業、福利，是民眾和企業最容易有感部分，而澳洲對中國享有貿易順差，大陸市場占澳洲總出口額進1/3。

卡納萬的提議是否足以彌補澳洲近期受陸打擊不無疑問，僅是近期被加超過107.1%至212.1%後又被加上反補貼稅的葡萄酒，每年對華出口額就達12億澳元(約9.1億美元)，而且澳洲僅在鐵礦有受中國依賴優勢，其他產品都無同樣條件。此外，澳洲如果這麼做，在國際上對北京單方發動貿易制裁的說法也站不住腳，而且在鐵礦最大產區西澳洲是由主張修復中澳關係的工黨執政。

資深政治記者、前南澳工黨籍參議員高級顧問米多頓受訪時，說：「澳洲必須接受對中國是不對稱的關係(asymmetric relationship)，在貿易對抗中他們損失少得多，而我們又需要他們。澳洲原本對地緣政治沒有那麼大的關心與利益，但政府卻跟著美國對抗中國，我們卻沒有從美國那邊得到足夠多的實質支持。政府須要設法用對話解決與中國的爭端。」

澳洲極右政黨一國黨黨魁韓森(Pauline Hanson)月初曾呼籲民眾在聖誕節期間不要購買或使用中國產品，但貿易部長伯明罕(Simon Birmingham)只表示，民眾把中國的行動都看在眼裡，自己會選擇產品，拒絕了官方表態。

有澳洲網民上傳41間陸資葡萄酒莊名單呼籲大眾抵制，但有些公司稱產品只出口到中國根本不會受抵制影響；有些公司只是股權持有人名稱看得出來是華人，但無法區分是否澳籍華裔；也有些酒莊是聘用當地人為主，抵制反而會造成當地人失業問題，因此該項呼籲事實上也難以執行。

(中時新聞網)