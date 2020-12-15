中澳交惡，貿易摩擦已經無法用對抗形容，因為只有澳洲單方面挨打。澳媒報導，獨自面對北京毫無招架之力的坎培拉正謀求讓五眼聯盟其餘4國美國、英國、加拿大、紐西蘭聯手反制。不過近2年對華最鷹派的美國總統川普(Donald Trump)即將卸任、可能違反WTO(世界貿易組織)規定都是變數，而且諷刺的是，澳洲的盟友們正因澳洲被制裁獲利。

澳洲新聞集團稱，五眼聯盟目前初步想出的辦法是由成員國各自對陸製產品宣布制裁，或是每當澳洲受到制裁，其餘4國也連帶拒絕向中國購買產品。不過這些辦法目前尚由五眼聯盟評估中，他們也需要評估中國對澳洲的貿易措施是否出於政治目的。

ASPI(澳洲戰略政策研究所)國際網路政策中心主任韓森(Fergus Hanson)認為，五眼聯盟可以參考北約的集體防禦條款，任一成員國遭攻擊，可視為全體成員國遭攻擊。他認為必須用報復性制裁讓中國面臨同樣壓力，北京才會知道制裁是雙面刃而不會濫用。

但是今天經選舉人團確認為下屆美國總統的拜登(Joe Biden)雖然是多邊主義者且強調盟友，願不願意淌這渾水尚屬未知。盟友願不願意放棄因澳洲被制裁所獲利益也是疑問，美國已經將接手澳洲在中國市場的小麥、大豆等市場份額，加拿大看中是煤炭市場，紐西蘭也正在研究擴大對中國水產與畜產可能性。

(中時新聞網)