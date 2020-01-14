「雷根」號航母

自1996年以來，每逢台灣總統大選，美國航母都會出現在亞太地區，而今年卻首度缺席。

據《觀察者網》和美國海軍研究協會新聞（USNI）網報導，「林肯」號（USS Abraham Lincoln，CVN-72）航母從波斯灣返航後，途徑南海時並未停留，而是直接航向夏威夷軍港接受修整。它8日抵達夏威夷，預定本周返回美國西海岸聖地牙哥海軍基地。

「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母去年底入塢維護，「林肯」號又未停留，美國海軍在亞太又出現長達半年的「航母空窗期」。

到1月14日為止，「林肯」號已經部署了288天，可望打破紀錄，成為冷戰結束後，美國海軍部署時間最長的航母。

分析指出，這些無奈的記錄和先例，凸顯出美軍航母部署的「捉襟見肘」。然而，隨著「林肯」號移防西海岸，美國海軍將能緩解過去兩年來不斷遭遇的航母空窗期問題。

以「林肯」號航母（CVN-72）為主的第12航母打擊群（CSG-12）8日抵達夏威夷珍珠港。「林肯」號將在夏威夷進行一星期的修整，隨後啟程前往美國加州聖地牙哥海軍基地。去年，美國將「雷根」號從東海岸諾福克基地轉隸到西海岸聖地牙哥基地。

雖然先前有媒體預測，「林肯」號可能會在中國大陸周邊海域停留一段時間，甚至會在台灣大選期間保持警戒。然而，「林肯」號去年耶誕抵達南海後，並未多作停留，而是直接赴夏威夷軍港進行修整。

以「林肯」號為主的第12航母打擊群去年4月1日從東岸諾福克海軍基地出發，隨著美國與伊朗關係惡化，它們成為美軍震懾伊朗的核心力量，就這樣在中東緊張的氣氛下執勤了7個月。「林肯」號原訂去年9月由「杜魯門」號接替，但由於「杜魯門」號一直拖到11月12日才完成維修，以致「林肯」號不得不加班，值勤到去年12月。等「杜魯門」號接班後，它去年12月才從波灣返回聖地牙哥。

由於「杜魯門」維修延宕，被迫加班的「雷根」創下了新紀錄。自冷戰結束以來，美國航母最長的部署紀錄是290天。而到1月13日為止，「林肯」號已經部署了288天。由於返回聖地牙哥基地還需要幾天時間，「林肯」號無疑將打破紀錄，成為美國自冷戰結束後部署時間最長的航母。

而美軍航母在印太地區頻繁出現的空窗期，凸顯出美方在可用航母上十分吃緊。美國目前在西太平洋部署了4艘航母：「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母處於中期維修期，出塢時間未知；而「雷根」號在橫須賀進行中期維護，預計今年中出塢；「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）也在進行部署前的訓練，即將投入部署；「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN 68）航母目前雖然處於可用狀態，但它正在西岸進行F-35C艦載機上艦操作和海上試驗，無法抽調執勤。

不過，分析指出，隨著「林肯」號移防西岸，如果一切順利，美國海軍將在今年下半年就能緩解嚴峻的航母空窗期問題。而「雷根」號和「羅斯福」號將從年中投入印太區執勤。等這它們結束值班後，「林肯」號可望按計畫會完成維修，並接班執勤，避免亞太區再出現美國航母空窗期。

(中時電子報)