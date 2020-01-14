金管會今（14）日舉行新春記者會，金管會主委顧立雄表示，金融業在2019年全年稅前盈餘達6,341億元，年增21.66％，包括金融三業分別獲利和金融業全體獲利，都創下了歷史新高。

據金管會統計，2019年銀行業稅前盈餘4,071億元，證券期貨業565億元，保險業1,705億元，總計6,341億元，比2018年的5,212億元大幅成長了21.66％。其中銀行業更是首次破4千億元。

另外，去年台股加權股價指數達到11,997點，創29年新高，較2018年底上漲2,270點，漲幅達23.3％，是近10年最佳。

顧立雄表示，回顧過去一年，金管會以「監理、發展要兼顧；創新、風險要平衡」做了滿多事，2020年經濟情勢仍存有高度不確定性，金融市場充滿挑戰，仍然要來克服，將以「創新開放、普惠金融、接軌國際」為原則推動各項措施，包括：財富管理新方案、逐筆交易上路、盤中零股交易制度、推產開放銀行、因應純網銀開業導入監理科技等。

針對未來「兩岸對話」的金融部分，顧立雄表示，監理交流部分採開放心態，一直以來在檢查部分一直有在持續和對岸進行監理資訊交換、以及監理作為上必要的交流和照會，至於不同層級的交流，也許現實上有困難，但都保持開放心態，樂於進行交流。

(中時 )