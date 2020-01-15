美國6位參議員聯合提出一項《利用戰略聯盟（美國）通信法案（Utilizing Strategic Allied(USA) Telecommunications Act）》議案，擴大美國在5G通信產業競爭中的投資力度，並結合西方國家企業共同創新，以對抗來自中國大陸華為公司在5G產業的挑戰。

《美國之音》報導，這項法案中將鼓勵西方企業充分利用美國的軟體優勢，積極開展5G創新，同時設立超過10億美元的基金，加大對西方企業的投資，重新確立西方對網路科技的主導地位。

該議案批評華為獲得中國大陸政府的巨額補貼，即將成為5G的領軍供應商，對美國的國家與經濟安全產生深遠的影響。議案指出，接受政府指令的大陸科技企業也對美國的國家安全以及全球信息網絡的健康構成了無法接受的威脅，因此必須鼓勵加強西方企業與華為開展競爭。

報導說，議案要求聯邦通信委員會（FCC）每年拿出至少7.5億美元成立公共無線供應鏈創新基金，鼓勵研發開放式架構（O-RAN）為基礎的無線科技，刺激美國移動寬頻科技的創新。另外要設置價值5億美元的多邊通信安全基金與海外夥伴國家合作，在未來10年內在全球範圍內加速採用安全且受信任的通信設備，並鼓勵多邊參與。

議案共同發起人、參議院情報委員會主席、共和黨籍參議員伯爾（Richard Burr）指出，「5G的廣泛採用可能改變我們做生意的方式，也可能產生巨大的國家安全威脅。如果為中國政府、軍方和情報界服務的華為公司被允許不受約束的接管5G市場，這些威脅就可能是災難性的。這項動議鼓勵西方競爭者研發創新、價格可承受而且安全的5G其它選擇，幫助維護美國的競爭優勢，保護我們的國家安全」。

議案共同發起人、參議院情報委員會副主席、民主黨籍參議員沃納（Mark R. Warner）指出，「美國如果不採取任何行動，那麼每過一個月，華為都可能成為最廉價、最快速和最無孔不入的全球5G供應商，讓美國和西方公司和工人失去市場份額和就業」。

議案共同發起人、參議院情報委員會資深成員、共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）說，「21世紀美中關係的未來目前正處於歷史的關鍵點，我們不能允許接受國家指令的中國通信公司超越美國的競爭者」。

報導說，美國Verizon 和AT&T等通信企業代表都對參議院這項動議表示支持，希望與政府合作，共同推動美國5G產業的創新發展。

(中時電子報)