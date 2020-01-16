聯發科(2454)受到市場傳出5G智慧手機晶片降價的消息，累計前三天股價下跌約6%，相較台股加權指數上漲2%，股價明顯弱勢表現，對此，美系外資送暖，認為聯發科天璣800相對對手高通的Snapdragon765在訂價上相對具有彈性，且高通必須面臨三星7奈米製程產量的限制，故該晶片降價消息，存在質疑空間，維持其加碼評等、目標價490元。

市場傳出聯發科5G智慧手機晶片降價的消息，該說法無疑給聯發科施加不小壓力，更有聲音傳出其恐導致聯發科5G晶片的毛利率收斂到30%~35%，對利潤率造成壓力。

美系外資對此消息表示，就短期來說，5G晶片的利潤仍樂觀，聯發科首季的毛利率和營收表現依舊可以期待。

美系外資進一步說，根據產業調查顯示，聯發科勁敵高通的Snapdragon765晶片價格落在45~50美元，並非傳聞的40美元，而聯發科最新發布的天璣800的性能可與其一較高下，但售價估計落在30~35美元，故具相當競爭力，預估該產品毛利率大於50%。

另外，美系外資也點出，三星7奈米晶圓代工產量也有可能會限制高通Snapdragon765的晶片出貨量，故5G智慧手機晶片大幅降價的可能性存在討論空間，維持其加碼評等、目標價490元。

(時報資訊)