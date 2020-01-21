近日氣溫偏低，今晨（21日）苗栗更出現8.3度的低溫，氣象專家說，即日起至除夕（24日）溫度將漸漸回暖。初一（25日）起鋒面接近、開始變天，初二時全台降雨機率增加，而初五時乾冷空氣則將南下，讓開工日冷颼颼。

中央氣象局表示，今起冷氣團將減弱，各地高溫回升明顯，北部和東北部的高溫約23至25度，中南部地區約25至27度，南部地區可能出現28度以上的高溫，花東地區則有24至26度。

而氣象專家吳聖宇也在臉書PO文指出，2020農曆春節的天氣變化先暖後冷，初一（25日）前全台各地都偏暖熱，但下半天可能會因鋒面接近，出現短暫陣雨，而北部會稍稍轉涼，初二（26日）時天氣則有明顯轉變，全台皆有降雨機會。

初四（28日）將有鋒面通過台灣向東移出，各地有雨，北部要留意較大雨勢發生的機會，此外東北季風也會增強，溫度會由北到南下降，中北部高山留意雨雪及結冰現象發生機會。而這波冷空氣也會一直持續到開工（29日）。

(中時電子報)