武漢肺炎全球人數通報表。（圖為中時所有）

大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情嚴峻，現連美國、法國和日本都有確診個案出現，本報將目前全球確診武漢肺炎的人數和國家彙整出來，如果讀者要前往該國時，請提高警覺，如果身體有不適，盡早就醫！

(中時電子報)