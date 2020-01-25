2020武漢風暴》武漢肺炎全球人數分布圖看這裡！ 09:402020/01/25 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎疫情擴散至大陸各地 (圖／中新社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎全球人數通報表。（圖為中時所有） 大陸武漢「新型冠狀病毒」肺炎疫情嚴峻，現連美國、法國和日本都有確診個案出現，本報將目前全球確診武漢肺炎的人數和國家彙整出來，如果讀者要前往該國時，請提高警覺，如果身體有不適，盡早就醫！ (中時電子報) #武漢肺炎 #全球人數 #確診 #國家 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 武漢肺炎確診破4百例 440人確診9人死亡！ 10:392020/01/22 兩岸 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 香港淪陷！首例武漢肺炎確診隔離 17:482020/01/22 國際 武漢肺炎擴散 陸觀光業恐不妙 17:542020/01/22 國際 武漢肺炎疫情彙報：全球確診549例 死亡17例 21:422020/01/22 兩岸 2020武漢風暴》肺炎疫情彙報：全球確診893例 死亡26例 00:342020/01/24 兩岸 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》嚇！沒發燒也中鏢 陸45歲男驚現這症狀 - 兩岸 2020武漢風暴》抗武漢肺炎 陸首傳醫師殉職 - 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎全球人數分布圖看這裡！ - 兩岸 武漢肺炎潛伏期多久？陸衛生專家回應了！ - 兩岸 2020武漢風暴》恐怖場景！前線醫生曝心痛內幕 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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