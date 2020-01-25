武漢肺炎疫情嚴峻，中共總書記、大陸國家主席習近平破天荒地在春節農曆正月初一召開中共中央政治局常委會的防疫工作會議，對疫情防控特別是患者治療工作進行再研究、再部署、再動員。會議決定，直接由黨中央派出指導組到湖北等疫情嚴重地區，推動有關地方全面加強防控一線工作。

據《新華社》報導說，習近平首先代表黨中央，向奮戰在疫情防控工作一線的全國廣大醫務工作者和同志們表示衷心的感謝，向全國各族幹部群眾特別是湖北各族幹部群眾致以親切的問候，向在疫情中失去親人的家庭致以誠摯的慰問。

習近平指出，面對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情加快蔓延的嚴重形勢，必須加強黨中央集中統一領導，各級黨委和政府要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，深刻認識做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的重要性和緊迫性，加強統一領導、統一指揮，堅定不移把黨中央各項決策部署落到實處，貫徹落實情況要及時向黨中央報告。

習近平要求，要加強聯防聯控工作，加強有關藥品和物資供給保障工作，加強醫護人員安全防護工作，加強市場供給保障工作，加強輿論引導工作，加強社會力量組織動員，維護社會大局穩定，確保人民群眾度過一個安定祥和的新春佳節。

會議指出，要分類指導各地做好疫情防控工作，切實保障湖北省和武漢市各種物資供應，確保人民群眾正常基本生活。加強對流動人員的疫情監測和防控，嚴格隔離確診患者，對疑似病例和密切接觸者要按醫學要求進行隔離和檢查。各地要減少春節期間大型公眾活動，儘量避免人員大規模聚集。

會議強調，要及時準確、公開透明發布疫情，回應境內外關切。要加強輿論引導，加強有關政策措施宣傳解讀工作，增強群眾自我防病意識和社會信心。要及時向世界衛生組織有關國家和地區組織及港澳台地區通報疫情信息，加強合作、全力應對，共同維護地區和全球衛生安全。

(中時電子報)