據陸媒新華社報導，截至1月28日24時，武漢肺炎確診病例已達5974例，並造成123人死亡，其中確診病例超越2003年感染SARS人數的5327例，外界關注疫情是否可能擴散。對此，陸抗SARS老將、傳染病專家鍾南山表示，估計疫情應該在一周或者十天左右達到高峰，不會大規模增加。

陸抗SARS老將、傳染病專家鍾南山表示，估計疫情應該在一周或者十天左右達到高峰，不會大規模增加。

鍾南山在新華社專訪中表示，由於目前病毒已經不只在動物間傳染，已經是人傳人的問題，而且有潛伏期，目前沒有人能夠非常準確預測疫情高峰。他表示，正在對發病的潛伏期進行更精準的評估，可能是3至7天，但一般不超過14天。

對於疫情可能還會持續多久，鍾南山說，當年SARS持續了差不多5至6個月，但他相信這個新型冠狀病毒不會持續那麼長。他指出，在第三波疫情開始後，國家層面已經採取強力的措施，特別是早發現、早隔離，這兩條做到了，就有足夠的信心防止大爆發或者重新大爆發。

至於即將展開的春運返程是否會影響疫情防控，鍾南山認為春運不會是很大的問題，因為在經過延長幾天春假後，就會超過潛伏期的14天，「要感染病毒的話，有病就有了，在當地治療了，沒感染也就沒有了」，但現在的問題是從武漢再出去的人，故武漢和周圍地區的春節往返，仍需十分注意。

另外針對有研究說首例感染者並沒有華南海鮮市場接觸史，鍾南山認為人們發現的第一例，並不等於先前沒有這樣的病人，而從流行病學來看，這種新型冠狀病毒，與2017年發現的一種蝙蝠上的病毒是同源的，都是通過中間宿主傳染給人。他指出，新型冠狀病毒有可能還有一個中間宿主，正通過全基因檢測在各種各樣動物上尋找，看看有沒有高度的同源性，這個中間宿主從目前看估計可能還是某類野生動物。

(中時電子報)