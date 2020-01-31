武漢肺炎疫情在全球蔓延，確診病例已激增到近萬例，而大陸死亡人數也突破200。

據新華社報導，中國大陸外交部發言人華春瑩31日說，「考慮到近日湖北，特別是武漢中國公民在海外遇到的實際困難」，政府決定儘快派民航包機，把他們直接接回武漢。

(中時電子報)