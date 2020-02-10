台馬之星乘客 簡訊通知110自主健康管理 16:292020/02/10 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 連江縣政府為防治新冠肺炎NCP疫情，特別針對當時搭乘台馬之星乘客共110人，透過簡訊通知提醒自主健康管理至2月14日。（連江縣政府提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 連江縣政府為防治新冠肺炎NCP疫情，因鑽石公主號郵輪曾於上月31日上午6時至下午5時30分停靠於基隆西二碼頭，由於該碼頭也是往返馬祖必經之處，特別針對當時搭乘台馬之星乘客共110人，透過簡訊通知提醒自主健康管理至2月14日。 連江縣流行疫情指揮中心特別提醒，110人於防疫期間應儘量避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩，落實勤洗手、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，每日早晚量體溫，如出現發燒或呼吸道等不適症狀，請立即撥打防疫專線1922依指示就醫。 (中時 ) #防疫 #連江縣 #管理 #疫情 #呼吸道 #台馬之星 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉縣8日增2家藥局上線服務賣口罩 18:022020/02/06 生活 受疫情衝擊 香港巴塞爾藝展宣告取消 11:092020/02/07 生活 人行：對疫情嚴重地區加強金融支持 11:002020/02/07 財經 陸財政部：已安排疫情防控資金667.4億人民幣 11:152020/02/07 財經 婦團要求防疫假應給全薪 勞動部：並非公假 12:092020/02/07 生活 法務部長蔡清祥：全力查處囤積口罩 16:322020/02/07 社會 防疫捐贈 台商可依法抵減稅務 04:092020/02/09 焦點新聞 疫情操作 大陸惱火 04:092020/02/09 論壇廣場 新型肺炎蔓延 陸發改委為發行新企業債開「綠燈」 16:442020/02/09 財經 疫情嚴峻 BAT無奈在家辦公 04:102020/02/10 全球財經 生活熱門新聞 台灣疫情守得住嗎？命理師連擲10幾個筊結果驚人！ - 生活 台灣疫情會失守？唐綺陽揭關鍵影響 這星座注意健康 - 生活 口罩復活術超夯！ 實測「電鍋乾蒸法」可重複用5次 - 生活 好市多連這物品都被掃貨 網友：真的無言了 - 生活 香港搶口罩照片曝光 杜紫宸驚：台灣根本小case - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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