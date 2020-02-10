連江縣政府為防治新冠肺炎NCP疫情，因鑽石公主號郵輪曾於上月31日上午6時至下午5時30分停靠於基隆西二碼頭，由於該碼頭也是往返馬祖必經之處，特別針對當時搭乘台馬之星乘客共110人，透過簡訊通知提醒自主健康管理至2月14日。

連江縣流行疫情指揮中心特別提醒，110人於防疫期間應儘量避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩，落實勤洗手、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，每日早晚量體溫，如出現發燒或呼吸道等不適症狀，請立即撥打防疫專線1922依指示就醫。

(中時 )