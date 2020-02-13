知名女權作家葛莉爾談梅根與哈利婚姻

就在梅根與夫婿哈利王子淡出王室，脫英一個月後，知名女權作家葛莉爾（Germaine Greer）接受澳洲「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪，痛下重手，毫不留情地對兩人發動攻擊。

據《每日郵報》（Daily Mail）與《信使新聞報》（The Mercury News）報導，直言不諱的葛莉爾預測，梅根和哈利脫離王室，沒人管後，兩人的婚姻可能會是場「災難」。她甚至質疑梅根對哈利的愛，直指他們2018年那場名流與眾星雲集的婚禮，根本「充滿了娛樂特質」。

「她最好是愛啦，」葛莉爾說，「要是她一直都在作假－天啊！那有多慘。」

此外，葛莉爾指出，哈利會愛上梅根，或許是因為想尋找擺脫王室生活的出路。當她回顧兩人在溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）的豪華婚禮時說，那給人留下的印象就是前好萊塢女星梅根「活在完全虛幻造作的世界裡」。

事實上，早在將近兩年前葛莉爾就預言，一旦梅根了解，身在王室究竟是怎麼回事時，總有一天會想「逃出」英國王室。

(中時電子報)