今年原油在美國供給攀升下，導致市場整體原油價格面臨大漲不易，美國預計2020年將為原油產品淨出口國，油價上檔空間有限，EIA預估2020年布蘭特原油均價落在65美元/桶。

分析師表示，今年1月初美伊衝突後，布蘭特短期上漲約4美元/桶，但由於供應沒有中斷，價格回落至65美元/桶以下，IEA估計2019全球原油需求成長1百萬桶/日，並預估2020年全球原油需求將成長1.2百萬桶/日，部分原因是價格低迷，且全球GDP增速高於2019年、貿易衝突改善。

根據EIA統計，2018、2019年美國原油平均產量分別為1100萬桶/日、1220萬桶/日，預估2020、2021年分別達到1330萬桶/日、1370萬桶/日，大部分產量成長來自德州和新墨西哥州的二疊紀地區。美國石油產品淨進口量2018、2019年分別230萬桶/日、50萬桶/日，預估2020年美國將成為石油產品淨出口國，淨出口量成長至80萬桶/日，2021年將成長至140萬桶/日。

根據EIA短期能源展望，預估2020年布蘭特原油均價將達到65美元/桶，2021年將達到68美元/桶，2019年的平均價格為64美元/桶。2019年西德州輕原油(WTI)相對布蘭特約平均折價7.35美元/桶，EIA預計到2020、2021年，WTI對布蘭特折價5.50美元/桶。

(時報資訊)