大陸國家衛健委專家組成員、上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲表示，上海的醫生正使用新冠肺炎治癒者的血漿來救治患者，目前已取得一些令人鼓舞的初步結果。世界衛生組織(WHO)一位高級應急專家稍後稱，使用治癒者的血漿是一種「非常有效」的嘗試，但重要的是要把握好時機，以最大的程度提高患者的免疫力。

此外，世衛總幹事譚德塞表示，「數據還顯示新確診病例正在下降，」他對記者表示，「必須非常謹慎地解讀這個趨勢。隨著新的人口受到影響，趨勢可能發生改變。」

截至17日12時，上海市累計確診病例332例，死亡病例1例。盧洪洲教授表示，目前仍有184名患者在住院治療，其中包括166名輕症患者，和18名重症患者。

他說，醫院已經設立一個特殊門診來管理血漿療法，並且在選擇願意捐獻血漿的患者。他補充說，血液將經過篩查，以檢查捐獻者是否患有B型或C型肝炎等疾病，「對於這種療法的有效性我們持積極看法。」

對於新型冠狀病毒，目前尚無任何通過完全許可的療法或疫苗，藥物的研發和試驗過程可能需要幾個月、甚至幾年。

路透報導，世衛組織突發衛生事件規劃執行主任Mike Ryan在日內瓦表示，恢復期患者的血漿已經被證明對狂犬病和白喉等感染性疾病「有效且能夠救命」，「這是一個很重要的探索方向。」

Mike Ryan表示，「因為超免疫球蛋白所做的就是將恢復期患者的抗體集中起來，這實際上是為新感染者的免疫系統提供了抗體支持，希望能夠幫助他們度過最困難的時期。」「所以一定要選擇合適的時機，因為它清除體內病毒，正好在需要時給新感染者的免疫系統一個重要的刺激。不過時機選擇必須小心，而且這種療法也不是百發百中。」

Ryan指出，「這是一個非常重要的探索領域，我相信他們已經在中國開始實驗。這是一個探索新療法的非常有效的途徑，特別是當我們還沒有研發出疫苗，也沒有專門的抗病毒藥物的情況下。」

除了使用血漿療法之外，中國醫生也在嘗試用於治療其他感染的藥物，看是否有效。科學家正在測試兩種抗病毒藥物，將在幾周後得出初步結果。武漢一家醫院的院長曾表示，輸入已康復患者血漿的療法已經顯示出一些令人振奮的初步結果。

此外，據大陸國家衛健委數據統計，2月17日0至24時，全大陸除湖北以外地區新增確診病例79例，連續第14日呈下降態勢。不過，世界衛生組織(WHO)週一表示，中國提供的最新新冠病毒感染者數據顯示，新增病例有所減少，但就疫情的發展而言，「任何情況都有可能發生」。

路透報導，世衛組織總幹事譚德賽在日內瓦舉行的記者會上表示，大陸提供的逾4.4萬例確診病例的詳細報告，為瞭解感染者的年齡範圍、疾病的嚴重程度和死亡率提供了依據。「數據還顯示新確診病例正在下降，」他說，「必須非常謹慎地解讀這個趨勢。隨著新的人口受到影響，趨勢可能發生改變。但現在判斷所報告的下降情況是否會持續為時尚早。任何情況都有可能發生。」

報導稱，WHO應急計劃負責人Mike Ryan表示：「真正的問題在於我們是否看到中國之外出現有效的社區傳染，目前我們還沒看到這種情況。」他表示，就中國大陸來看，每10萬人有4人受到病毒襲擊，即使是疫情中心點武漢市以及湖北省也是如此。

「這是非常嚴重的疫情，而且有加重的可能性。不過以被感染的人數來看，我們有必要將數字平衡。在湖北之外，被病毒感染到的人口比例非常非常低，」Ryan表示，「所以，如果我們基於某種微小的可能性，認為可能有某些潛在的病原接觸，而去阻止全世界的每一艘郵輪的話，那麼要做到什麼程度才住手？要讓全世界的巴士都停駛嗎？」

Ryan強調，「沒有零風險這回事」，他呼籲以郵輪與會議的確切證據作為決策的依據。譚德塞也表示：「應該根據具體情況採取相適應的措施，以公共衛生科學與證據為基礎。一概而論的做法不見得有幫助。」

遭到隔離檢疫的鑽石公主號郵輪，目前是中國大陸以外最大的聚集性感染案例，船上共有3700名旅客，超過400人病毒檢測呈陽性。

WHO傳染病危害管理部門主管Sylvie Briand博士表示，WHO正與日本當局以及郵輪上的首席醫療官就傳染情況和疏散事宜密切合作。目前郵輪停靠於橫濱外海。她表示：「我們要著眼於公共衛生目標，要抑制病毒、而不是抑制人。」

(中時 )