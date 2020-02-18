中央流行疫情指揮中心17日公布首宗新冠肺炎死亡個案，疑似是社區感染，北市副市長黃珊珊18日表示，市長柯文哲說社區感染是遲早的事，但有零星就馬上撲滅是為高指導原則，北市已培養了1000多位社區防災士，以準備好演練，做好社區防疫，另外對於開學量體溫的標準，也請中央統一訂。

黃珊珊表示，雖然現在還沒有確認發展到社區感染，但北市從以前到現在都有標準SOP，衛生局、消防局平常就有在社區培養很多里幹事、居民當防災士，現在有1000多位，近期都要做應變計畫演練，要做社區防疫時就會出動他們到社區，至於「封樓」是很後期的階段，除非醫療院所無法負荷，要趁零星時就趕快撲滅。

針對開學量體溫，新北市訂耳溫38度才算發燒，北市卻訂37.5度，黃珊珊表示，18日上午市政會議柯市長才有特別討論，北市目前是訂耳溫37.5度發燒，但體溫、額溫37.5度發燒還沒有標準，畢竟額溫槍無法太精準，37.5就已是很有可能發燒，而額溫槍對每個孩子還需要逐一備好耳溫套，沒辦法，所以只能盡力，發燒就在家休息，也希望中央最好訂標準，北市才好作業。

(中時 )