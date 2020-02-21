新型冠狀病毒肺炎在中國大陸造成嚴重疫情，但也促使「宅經濟」爆發成長。數據分析商指出，大陸2月前兩週的手機應用程式（APP）週均下載量，較2019年全年平均量大幅成長40%。

《中央社》引述英國《金融時報》報導說，按數據分析提供商AppAnnie的數字顯示，從2月2日開始的一週內，中國陸地區在蘋果公司（Apple）線上商店的應用程式下載量超過了2.22億次，時段與新冠肺炎疫情大爆發相吻合。

統計數據顯示，今年2月前兩週，平均每週的下載量，較2019年全年的平均下載量成長了40%。

通常情況下，春節期間遊戲下載量會在春節結束後急劇下降。不過，AppAnnie分析師在報告中指出：「今年春節假期後的幾週，手機應用下載量持續增加。目前，數百萬職員和學生都在利用手機應用尋找替代方式來遠程恢復日常活動。」

報導指出，2月份大陸教育類APP下載量激增，提供網路教育的新東方教育科技集團股價今年已累計上漲17%。但在日本和南韓，遊戲或教育類應用的下載量並沒有出現同等幅度的成長。

疫情也讓上市遊戲製造商的數量激增。大陸最大的手機遊戲提供商騰訊的股價創下20個月以來新高，該公司的市值現已超過5000億美元。

報導引述諮詢公司Niko Partners分析師阿瑪德（Daniel Ahmad）表示，春節期間，大陸遊戲業的收入年增12%，在接下來幾週，這種成長仍將持續，因為許多城市的企業還處於關閉狀態。

不過，並非所有遊戲相關廠商都受惠。由於疫情導致大陸許多工廠關閉，索尼（Sony）和任天堂（Nintendo）都受到了影響。

這兩家公司的硬體供應鏈都依賴中國，尤其任天堂一半以上的收入都來自於硬體銷售。任天堂今年的股價累計已下跌近9%。

Astris Advisory駐東京遊戲分析師吉布生（David Gibson）表示，2月和3月通常是遊戲機生產的淡季。但如果這種供應中斷持續下去，索尼原定今年11月發布PlayStation 5遊戲機的計劃可能受到「嚴重限制」。

(中時電子報)