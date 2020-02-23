梅根與哈利放棄「薩塞克斯皇家」品牌

在女王迫使哈利與梅根放棄「薩塞克斯皇家」（Sussex Royal）品牌後，兩夫妻發表了長篇大論的聲明，直指女王並不擁有「皇家」一詞。

據《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，梅根與哈利已宣佈，他們會在3月底結束王室任務後，停止在品牌中使用「皇家」兩個字。不過，就在幾小時後，兩人在專屬網站上發佈了新聲明說，雖然在國際間無論是英國政府，或女王本人都不擁有「皇家」這詞，但他們已沒打算在任何地方使用。

此外，他們的維安費用估計達300－600萬英鎊（近1.2－2.4億台幣），儘管加拿大和英國納稅人是否該分攤這筆帳單引發爭議，但梅根和哈利堅稱，有必要維護他們和兒子亞契的安全。

另一方面，他們似乎在抱怨，白金漢宮對他們和其他王室成員有差別待遇。「雖然其他有頭銜的王室成員在王室外找工作已有先例，」聲明中說，「但薩塞克斯公爵夫婦卻要接受12個月的審查期。」

「根據協議，薩塞克斯公爵夫婦了解，他們被要求退出王室職務，並不得代表女王陛下履行職責。」而他們也證實，兩人在白金漢宮的辦公室將關閉，並說這令「公爵夫婦與他們忠誠的員工感到悲傷」。

梅根和哈利為了尋求「財務獨立」，積極提高打著「薩塞克斯皇家」名號的網站和Instagram帳戶知名度，陸續砸下大錢。而女王卻找來頂尖律師，採取空前的法律行動，以禁止他們在品牌中使用「皇家」兩字，這對薩塞克斯公爵夫婦來說，不啻是一大打擊。

原本梅根已為超過百項產品，從教材，情緒支援小組到服飾，甚至報紙，註冊了「薩塞克斯皇家」品牌商標，如今卻只得撤回申請。據說梅根向閨密抱怨，他們又不是要賣T恤和鉛筆營利，用「皇家」兩字根本就不該是問題。她甚至強調，無論用不用現在的品牌名，他們的成功都是必然的。

(中時電子報)