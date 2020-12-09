美國《富比世》（Forbes）雜誌公布全球百大最有權勢女性排行榜，全球多位女性領導人因為成功對抗新冠肺炎疫情而入榜，包括名列第37名的蔡英文總統。

富比世指出，從國家領袖到企業領導人，多位女性因對抗致命的新冠肺炎疫情成效卓越入榜。這些傑出女性的年齡、國籍和職稱各不相同，但她們多管齊下，對抗2020年這場前所未見的挑戰。

因抗疫有成而入榜的國家領袖和地方領導人，包括紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）（32名）、蔡英文總統、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）（85名），與東京都知事小池百合子（63名）。

富比世表示，台灣在1月便採取邊境管制和隔離政策，較西方國家超前部署，將確診人數壓低在逾700人，死亡案例7例。

德國總理梅克爾連續十年蟬連冠軍，歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）排名第2，美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）名列第3，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）位居第4，5名是投身慈善多年的梅琳達蓋茲（Melinda Gates）。

《富比世》評選的全球百大最有權勢女性來自全球30個國家，涵蓋政治、科技、慈善、商業、金融和娛樂界。

入選的政界女性還包括美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（第7名）、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）（第18名），以及英國女王伊莉莎白二世（第46名），她同時也是最高齡的進榜者。

現年30歲的美國鄉村小天后泰勒絲（Taylor Swift）則是最年輕的進榜者，排名第82名。

《富比世》本次的排行榜有17位女性首次獲選，包括美國快遞巨頭優比速（UPS）執行長托美（Carol Tome）。

(工商 )