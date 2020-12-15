解放軍核潛艦

美國海軍有68艘潛艦，規模比中方的約66艘略勝一籌。單就數量來說，北韓估計擁有71艘潛艦，目前名列第1。

據《海軍新聞》（Naval News）網報導，現今就規模而言，中方名列第3，而俄羅斯以64艘名列第4。然而，未來10年，這排名可能出現重大變化。在2030年以前，中美的排名可望互換，而解放軍的潛艦可能比美國多出約10艘。這將一舉讓中方超前北韓和美國，成為全球最大的潛艦隊。

最近提交美國國會的年度長程「海軍造艦計畫」（Plan for Construction of Naval Vessels）顯示，未來30年美國海軍將打造更多潛艦，1年將造3艘維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦。這樣一來，到2022年時，美國將有70艘潛艦，而時至2051年時，則會有92艘。

不過，由於汰舊比換新快，因此在潛艦數量增加前，2025—2030年前會出現減少的狀況。也就在這時，北京造新艦的投資可望值回票價。而在2030年前，大約是2026/7年時，美國海軍將徹底汰換4艘由俄亥俄級核（Ohio-class）潛艦改裝成的核動力巡弋飛彈潛艦（SSGN），其中部分將由武裝更多巡弋飛彈的第5批次維吉尼亞級潛艦所取代。

而各方對解放軍未來將有幾艘潛艦眾說紛紜，2030年中方會有76艘潛艦的推算來自2020年3月18日美國政府提出的「中國海軍現代化」（China Naval Modernization）報告。有鑑於中方在基礎建設砸下重金，因此這說法很容易被接受。

中方已擴建打造核潛艦的渤船重工造船廠，新型攻擊潛艦和彈道飛彈潛艦可望很快就會出現。事實上，已有人觀察到新潛艦將出現的跡象。

解放軍有許多潛艦都是柴電動力型，和美軍的核動力潛艦相比，它們的體型較小，航程也較短。然而，它們卻很適合用來執行中國大陸周邊淺水域的軍事行動。此外，它們打造起來也比較容易，造價又相對低廉。

(中時新聞網)