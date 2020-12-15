美國選舉人團14日投票，民主黨籍拜登獲得302張選票，跨越當選門檻，確認成為下一任美國總統。外交部發言人歐江安表示，我方會用適當方式表達對於拜登總統當選人誠摯的祝賀，「該有的禮數不會少。」據瞭解，外交部門已經透過管道致送恭賀函。

美國國會預計於1月6日完成選舉人計票，正式確認大選結果，拜登將於1月20日宣誓就職。不過現任總統川普尚未承認敗選，並持續對大選結果提出法律訴訟。

歐江安說，總統蔡英文11月8日通過推特發文祝賀拜登以及副手賀錦麗當選美國總統與副總統；外交部長吳釗燮也在推特上感謝川普政府4年來的堅定支持，讓台灣更安全、更能選擇自身的未來；留給2300萬人民不朽遺產；駐美代表蕭美琴11月13日和內定國務卿布林肯通電話且相談甚歡，雙方就很多重要議題進行充分意見溝通。

歐江安強調，台美各領域合作夥伴關係會持續深化，台灣也會持續扮演可靠穩定合作夥伴。台灣議題深化是因為台美有共享價值，彼此對於民主自由人權有共同認知與信念，台灣議題在美國有跨黨派支持與高度共識，我方有信心與拜登政府深化緊密友好夥伴關係。

(中時 )