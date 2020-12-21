美國政黨輪替在即，國際關係也將形成全新局勢。曾任陸委會副主委的林祖嘉出席論壇表示，中美兩國將步入競合關係，在貿易方面透過談判拓展合作空間，但軍事競爭不會停止。前國安會副秘書長楊永明則認為，美國霸權大勢已去，亞洲區域整合崛起會帶來極大影響。

現任政大經濟系教授林祖嘉與台大政治系教授楊永明21日共同出席拜登新局與中美台政經展望論壇。林祖嘉談及中美關係的未來走向表示，中美在貿易市場與環境保護方面的合作空間大，美國有望透過談判逐步調降對中國的關稅，以達成國際合作，但雙方軍事競爭不會就此停止。

另一方面，美國內政將為新任拜登政府帶來最大的挑戰。林祖嘉指出，美國國會最新通過9,000億美元紓困方案，國債估計2021年恐達130％。疫情期間，美國聯準會（Fed）無上限貨幣寬鬆政策使股價不斷上漲，拜登政府回收貨幣困難，再加上美國健保、能源經濟推動等內政問題，致使拜登內閣人事並非以對中關係為首要考量。

林祖嘉表示，拜登採取多邊主義重新加入國際組織，或許有意重返跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。他直言，美國若加入CPTPP可有效帶領國際經濟的發展與整合，但在美國面臨龐大內政挑戰期間，台美經濟協議無望。

楊永明將區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、中日韓FTA與CPTPP形容為亞洲整合三部曲，在這樣的背景下，拜登委任戴琪（Katherine Tai）作為貿易代表至關重要，學者認為中美貿易談判將進入深水區。

楊永明指出，美國因民主黨黨綱內容不會加入CPTPP，同時美國會逐步失去經濟霸權的地位和同盟國的國際信任，美中台的關係也難回從前。拜登政府與中國的並非全然敵對，而是全方位競爭合作的對抗關係，將體現於人工智慧（AI）、5G等核心科技與兩岸關係的未來。

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