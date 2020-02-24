大陸外交部新任發言人趙立堅今天在首場例行記者會上就《華爾街日報》辱華文章標題表示，面對惡意侮辱抹黑，中國不做「沉默的羔羊」，他們既然一意孤行，就應承擔相應後果。趙立堅在回答記者提問時，特別在某些尖銳議題上，其用辭確實較為辛辣，未來或將在中美衝突的議題上維持其特殊的發言人風格。

今天是大陸外交部結束網上記者會後，首次恢復於藍廳舉行的現場記者會，會上除由發言人華春瑩介紹新任發言人、外交部新聞司副司長趙立堅後，由趙立堅主持其首場的外交部發言人記者會。由於趙立堅是知名網紅，過去多次在網上的外交言論極受注目，也讓許多國際記者對於他的發言人生涯有許多期待。

這次記者會上有媒體問：據報導，20日，53名《華爾街日報》在華員工聯名發郵件致該報管理層，要求修改此前發表的《中國是真正的亞洲病夫》文章標題，並向被冒犯者道歉。郵件中寫道，「這並非編輯獨立性的問題，也不是新聞報導和評論之間劃分的問題。這是一個錯誤的標題，它深深地冒犯了包括中國人在內的許多人。」但《華爾街日報》發言人22日表示該報的立場未改變。中方對此有何評論？

趙立堅答稱，關於《華爾街日報》發表辱華文章事，我的同事已多次闡明中方立場。我強調兩點：第一，面對惡意侮辱抹黑，中國不做「沉默的羔羊」；第二，該報以新聞報導和評論相互獨立為由百般推諉沒有道理。《華爾街日報》究竟誰來負責任？誰出面道歉？《華爾街日報》既然有罵人的囂張，為什麼沒有道歉的勇氣？世界上只有一份《華爾街日報》，該報既然一意孤行，就應承擔相應後果。

媒體又問：還是關於《華爾街日報》辱華文章的問題，這一事件影響已超出辱華文章本身，被吊銷記者證的3名記者此時正在去機場的路上。這3名記者與辱華文章無關，為何是這3人被「驅逐」？

趙立堅答道：我想你應該去問問《華爾街日報》，為什麼會發表惡意攻擊抹黑一個國家和民族的文章？為什麼會選用帶有明顯種族歧視色彩的標題？為什麼至今沒人出面承擔應有的責任？為什麼拒不公開道歉？

他還說，我們對《華爾街日報》內部的分工不感興趣。正如我剛才所說，世界上只有一份《華爾街日報》，該報必須為自己的言行負責。

(中時電子報)