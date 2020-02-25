據新浪網引述《韓國日報》報導，一名韓國公務員25日跳漢江輕生，據了解，男子生前是韓國法務部職員，曾參與新冠肺炎防控工作，警方正在調查背後原因。

根據報導，警方查看監視器畫面指出，這名30多歲男子於當地時間25日清晨4時57分左右，駕車到首爾銅雀大橋上，隨後尋短。

警方隨後接獲車禍通報，趕赴現場時，發現車上沒有人，透過監視器畫面才發現男子輕生，有關機構隨後展開搜索工作，並在上午9時過後找到男子遺體。

《韓國日報》報導，男子是韓國法務部下屬機構職員，生前曾參與新冠肺炎疫情防控工作，目前警方仍在調查男子輕生原因。

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