歐洲新冠肺炎疫情惡化，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）26日表示，德國正處於新冠肺炎大流行的開端，不過相較亞洲人瘋搶物資的恐慌情緒，德國社會目前還算冷靜，當中或許和柏林當局2016年頒布的政策有關。

據德國之聲報導，為了因應包括戰爭、天災等各種可能出現的緊急情況，德國聯邦政府一直以來有一個稱為「兩條腿走路」的應急方案，其一，國家會負責儲備救濟物資，其二，政府也會動員居民隨時做好救濟準備。

文章說，國家層面的物資儲備指的是自1960年代開始，德國政府就開始在150個秘密地點儲藏約80萬噸糧食，以讓緊急狀況發生時，每個人都能獲得10公斤的儲糧。

政府動員民眾則始自2016年8月，當時柏林當局就建議民眾在家中備妥必要物資，以便在緊急狀況發生時，能夠從容應對，聯邦政府下的聯邦民事保護及災害救助署也會定期更新儲備物資清單，供民眾參考。

這份清單建議每個成年人儲備10天份食物，內容包含20公升飲用水、3.5公斤主食、6.5公斤罐裝蔬果、2.6公斤奶製品，以及方便貯存的魚、肉製品。如此一來，就能確保民眾在緊急狀況時，每天仍能攝取2,200大卡熱量。

除了食物，一些應急藥品、衛生用品、身分證件、蠟燭、備用電池等，也都在清單當中。

(中時電子報)